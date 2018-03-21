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Волосы Алены Савкиной теперь стали длиннее, чем у Ольги Рапунцель

Пока участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель пребывает в декретном отпуске, ее сестра Алена продолжает перетягивать рейтинги на себя.

Волосы Алены Савкиной теперь стали длиннее, чем у Ольги Рапунцель

Пока Ольга готовится к родам, Алена продолжает завоевывать инициативу, которую Рапунцель считает своей. Уже можно смело сказать, что тот факт, что Алена сделала такие же длинные волосы, как у сестры, откровенно разозлит Ольгу.

Рапа уже как-то возмущалась из-за того, что сестра попросту появилась на проекте в качестве участницы. Попытки создать отношения с Яббаровым также можно расценивать, как желание подражать сестре. Про волосы тут и говорить нечего. Несомненно, Алена троллит свою родственницу.

Идею с длинной волос подал Илья Яббаров. Именно он восторженно похвалил возлюбленную за ее новую «гриву» и, по всей видимости, он же и оплатил ее, ведь Алена за щедрость поблагодарила именно его. Ну а Илья в ответ напомнил, что вегда держит свое слово, так что сделал из Алены звезду.

«Моя любимая девочка, звезда, принцесса Аленочка Рапунцель, какие у тебя длинные и красивые волосы! Ты самая у меня красивая девочка, я сильно тебя люблю. Как и обещал, сделать из тебя легенду «Дом-2», а не старый обшарпанный бренд», — сообщил Яббаров.

Волосы Алены Савкиной теперь стали длиннее, чем у Ольги Рапунцель

Пользователи Сети отреагировали на данную новость неоднозначно. Некоторые раскритиковали Алену за то, что та повторяет за сестрой, другие же похвалили девушку за классную прическу, третьи высказались, что уже ждут не дождутся, как будет истерить Рапунцель. К слову, можно смело ожидать, что конфликт между девушками развернется с новой силой.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:02
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