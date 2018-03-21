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Звезда «Папиных дочек» Арзамасова отмечает день рождения с бабушкой и дедушкой

Звезда нашумевшего сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова в этом году решила отпраздновать свой день рождения с бабушкой и дедушкой. С родными актриса также собирается отметить и долгожданное получение красного диплома, который ей вручили несколько дней назад.

Звезда «Папиных дочек» Арзамасова отмечает день рождения с бабушкой и дедушкой

Елизавета Арзамасова в настоящий момент уже находится во Владивостоке, где проживают её бабушка и дедушка. Именно здесь и с ними молодая актриса решила отпраздновать свой 23 день рождения, а также разделить с родственниками радость по случаю успешного окончания учёбы и получения красного диплома.

Арзамасова рассказала фанатам в Instagram, что этот год для её бабушки с дедушкой является особенным, ведь вскоре они отпразднуют 60 лет совместной жизни, что ещё называют бриллиантовой свадьбой. В комментариях фолловеры поздравили родных актрисы, а также оценили трогательное семейное фото, которое та прикрепила к публикации.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:01
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