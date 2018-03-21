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Евгений Плющенко открыл первый ледовый каток на Мальдивах

Знаменитый российский спортсмен Евгений Плющенко вместе со своей семьёй открыл первый ледовый каток на Мальдивах. Об этом фигурст накануне рассказал своим подписчикам в Instagram.

Евгений Плющенко открыл первый ледовый каток на Мальдивах

Сейчас Евгений Плющенко вместе с женой Яной Рудковской, сыном Александром и ребёнком от первого брака находится на Мальдивах. Несмотря на тот факт ,что спортсмен отправился на отдых, забывать о фигурном катании даже на короткое время он не спешит. Так, стало известно, что благодаря его друзьям из одного из местных отелей, Плющенко смог инициировать открытие первого на Мальдивах ледового катка.

Звёздная семья не могла упустить возможности опробовать «мальдивский лёд», а потому в Instagram фигуриста уже красуется семейная фотография в коньках на кате. Подписчики поздравили спортсмена с таким событием, а также заметили, что на снимке отсутствует старший сын Плющенко от первого брака, что многим не очень понравилось.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:46
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