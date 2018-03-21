Ford рассекретил обновленный седан Mondeo

В частности, седан Ford Mondeo получил видоизменённые бамперы, переработанную оптику, иную решётку радиатора, новую крышку на багажник и дополнительные расцветки для кузова. Новинка будет реализовываться на североамериканском рынке, но не исключено, что европейская модификация получит аналогичные доработки.В оснащение базовой модификации рестайлинговой модели входит пакет безопасности Co-Pilot360, к которому в качестве опции будет предложен адаптивный круиз-контроль.Под капотом обновлённого седана будет установлен атмосферный двигатель объёмом 2,5 литра мощностью 173 лошадиные силы. Также в моторной гамме присутствуют турбированные агрегаты производительностью 181, 245 и 325 лошадиных сил.Официальный дебют новинки ожидается в Нью-Йорке на автосалоне, который откроет свои двери уже совсем скоро.