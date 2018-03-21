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Ford рассекретил обновленный седан Mondeo

В компании Ford обновили седан Fusion, который на российском рынке известен под названием Mondeo. Рестайлинговая версия автомобиля получила изменения во внешнем дизайне и в функциональном перечне.

Ford рассекретил обновленный седан Mondeo


В частности, седан Ford Mondeo получил видоизменённые бамперы, переработанную оптику, иную решётку радиатора, новую крышку на багажник и дополнительные расцветки для кузова. Новинка будет реализовываться на североамериканском рынке, но не исключено, что европейская модификация получит аналогичные доработки.

В оснащение базовой модификации рестайлинговой модели входит пакет безопасности Co-Pilot360, к которому в качестве опции будет предложен адаптивный круиз-контроль.

Под капотом обновлённого седана будет установлен атмосферный двигатель объёмом 2,5 литра мощностью 173 лошадиные силы. Также в моторной гамме присутствуют турбированные агрегаты производительностью 181, 245 и 325 лошадиных сил.

Официальный дебют новинки ожидается в Нью-Йорке на автосалоне, который откроет свои двери уже совсем скоро.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 13:59
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