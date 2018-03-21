АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Оксана Ряска рассказала, что причиной расставания с возлюбленным послужили его отношения с Еленой Кориковой

Оксана Ряска откровенно призналась, что расставание с любимым мужчиной произошло из-за его общения с известной актрисой Еленой Кориковой.

Оксана Ряска рассказала, что причиной расставания с возлюбленным послужили его отношения с Еленой Кориковой


Оксана Ряска появилась на реалити-шоу «Дом-2» для того, чтобы встретить свою любовь, но нашла ее за периметром. Избранником девушки стал бизнесмен, которому 50 лет. Он достойно ухаживал за Оксаной, и она совершенно не замечала разницу в возрасте.

По утверждению Ряски их отношения очень были похожи на сказку: девушка переехала к возлюбленному, они приобрели собаку, и она уже была готова для создания семьи. Но их идеальные отношения были нарушены актрисой Еленой Кориковой.

Оксана была осведомлена о том, что у Кориковой с ее мужчиной 10 лет назад были отношения. И как позже оказалось, они длились все время. В отсутствии Оксаны Елены ночевала у них дома. Также актриса без зазрения совести часто просила у бывшего мужчины крупные суммы денег, и он ей не отказывал.

На этой почве в семье Ряски начались бесконечные ссоры и выяснения отношений, которые привели к разрыву. Инициатором расставания был ее мужчину, который не готов был создавать семью, и его вполне устраивала незатейливая связь с Кориковой и другими представительницами прекрасного пола.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:43
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японский орнамент подсказал ученым идею создания
Вдова Евгения Евстигнеева получила травму головы
Актриса Анна Цуканова-Котт во второй раз станет
«Русская Барби» - Валерия Лукьянова, сразила
Ford рассекретил обновленный седан Mondeo
Дмитрий Тарасов отметил день рождения в любимом
Поклонники назвали Ольгу Бузову толстой и
Полуобнажённая Багдасарян заговорила с
Появились подробности сооружения станции Lunar
Российский дизайнер превратил Range Rover SV в
Виктория Романец попала на обложку журнала
Волосы Алены Савкиной теперь стали длиннее, чем у
Звезда «Папиных дочек» Арзамасова отмечает день
Сооснователь WhatsApp предлагает удалить Facebook
В AnTuTu появились результаты Meizu E3
Евгений Плющенко открыл первый ледовый каток на
Оксана Ряска рассказала, что причиной расставания
В Интернете появились рендеры Huawei Enjoy 8E
Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили
Голая Алёна Водонаева пожаловалась на
Мария Кожевникова отыскала своё счастье благодаря
В BMW приостановили выпуск седанов 7-Series
Известны смартфоны Huawei, которые получат
Звезда сериала «Ольга» Сергей Романович перенес
В ESA назвали следующую миссию по изучению космоса
Видео Крида на песню «Семья сказала» получило
Нелли Ермолаева кормит малыша грудью на людях
Представлены часы Lenovo Watch 9 за 20 долларов
Ожирение уменьшает количество вкусовых рецепторов
В 2019-2020 годах Китай начнет поставлять
Просмотреть все новости