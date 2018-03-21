Оксана Ряска рассказала, что причиной расставания с возлюбленным послужили его отношения с Еленой Кориковой

Оксана Ряска появилась на реалити-шоу «Дом-2» для того, чтобы встретить свою любовь, но нашла ее за периметром. Избранником девушки стал бизнесмен, которому 50 лет. Он достойно ухаживал за Оксаной, и она совершенно не замечала разницу в возрасте.По утверждению Ряски их отношения очень были похожи на сказку: девушка переехала к возлюбленному, они приобрели собаку, и она уже была готова для создания семьи. Но их идеальные отношения были нарушены актрисой Еленой Кориковой.Оксана была осведомлена о том, что у Кориковой с ее мужчиной 10 лет назад были отношения. И как позже оказалось, они длились все время. В отсутствии Оксаны Елены ночевала у них дома. Также актриса без зазрения совести часто просила у бывшего мужчины крупные суммы денег, и он ей не отказывал.На этой почве в семье Ряски начались бесконечные ссоры и выяснения отношений, которые привели к разрыву. Инициатором расставания был ее мужчину, который не готов был создавать семью, и его вполне устраивала незатейливая связь с Кориковой и другими представительницами прекрасного пола.