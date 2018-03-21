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Голая Алёна Водонаева пожаловалась на преследование папарацци

Голая Алёна Водонаева, прикрывающая пышную грудь боксёрскими перчатками, пожаловалась на преследование папарацци, которые порой переходят все границы.

В своём Instagram блоге экс-участница "Дома-2" разместила очередное обнажённое фото. Дабы пробудить в фанатах воображение, модель прикрыла формы розовыми перчатками, но всё же показала немалую долю своих прелестей.

Голая Алёна Водонаева пожаловалась на преследование папарацци

В комментарии к публикации Водонаева стала рассуждать о границах, которые так часто переходят чужие люди. В особенности от внимания прессы страдают знаменитости. Куда бы Алёна не пошла, повсюду слышит щелчки камер папарацци, тычущих объективы прямо в лицо.

Этот неприятный опыт трудно передать другим: его можно лишь испытать на себе. Впрочем, судя по контенту страницы Водонаевой, она сама не против обсуждения её личной жизни.

Голая Алёна Водонаева пожаловалась на преследование папарацци

Модель не только показывает откровенные домашние фото, но и подробно рассказывает поклонникам о своих планах и внутренних переживаниях.

"Ой бедная, настрадалась же ты, конечно, все рамки уже давно перешла". "Алёна, спасибо! Шикарная женщина, еще и добрая, неравнодушная!" - пишут в комментариях к посту читатели теледивы.

Ранее раздетая Алёна Водонаева скучала по спортзалу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:37
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