Голая Алёна Водонаева пожаловалась на преследование папарацци

"Ой бедная, настрадалась же ты, конечно, все рамки уже давно перешла". "Алёна, спасибо! Шикарная женщина, еще и добрая, неравнодушная!" - пишут в комментариях к посту читатели теледивы.

В своём Instagram блоге экс-участница "Дома-2" разместила очередное обнажённое фото. Дабы пробудить в фанатах воображение, модель прикрыла формы розовыми перчатками, но всё же показала немалую долю своих прелестей.В комментарии к публикации Водонаева стала рассуждать о границах, которые так часто переходят чужие люди. В особенности от внимания прессы страдают знаменитости. Куда бы Алёна не пошла, повсюду слышит щелчки камер папарацци, тычущих объективы прямо в лицо.Этот неприятный опыт трудно передать другим: его можно лишь испытать на себе. Впрочем, судя по контенту страницы Водонаевой, она сама не против обсуждения её личной жизни.Модель не только показывает откровенные домашние фото, но и подробно рассказывает поклонникам о своих планах и внутренних переживаниях.Ранее раздетая Алёна Водонаева скучала по спортзалу.