Мария Кожевникова отыскала своё счастье благодаря близким людям
Актриса Мария Кожевникова рассказала поклонникам о том, что отыскала своё счастье благодаря близким людям. Сейчас знаменитость уверенно заявляет, что семья- самой главное богатство в её жизни.
Мария Кожевникова не так часто делится с пользователями Сети подробностями своей личной жизни, но недавно мама троих сыновей опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что нашла своё счастье благодаря близким. Со слов актрисы, у каждого человека своё понимание счастья, а вот она поняла, что главное её богатство — это семья, это возможность быть любящей мамой, любимой дочерью и женой.
К публикации Мария Кожевникова также приложила фотографию, на которой запечатлена сидящей около детской коляски. В комментариях поклонники согласились с тем, что для каждой женщины семья является не просто счастьем, а чем-то особенным, даже святым.
Мария Кожевникова не так часто делится с пользователями Сети подробностями своей личной жизни, но недавно мама троих сыновей опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что нашла своё счастье благодаря близким. Со слов актрисы, у каждого человека своё понимание счастья, а вот она поняла, что главное её богатство — это семья, это возможность быть любящей мамой, любимой дочерью и женой.
К публикации Мария Кожевникова также приложила фотографию, на которой запечатлена сидящей около детской коляски. В комментариях поклонники согласились с тем, что для каждой женщины семья является не просто счастьем, а чем-то особенным, даже святым.