АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Мария Кожевникова отыскала своё счастье благодаря близким людям

Актриса Мария Кожевникова рассказала поклонникам о том, что отыскала своё счастье благодаря близким людям. Сейчас знаменитость уверенно заявляет, что семья- самой главное богатство в её жизни.

Мария Кожевникова отыскала своё счастье благодаря близким людям

Мария Кожевникова не так часто делится с пользователями Сети подробностями своей личной жизни, но недавно мама троих сыновей опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что нашла своё счастье благодаря близким. Со слов актрисы, у каждого человека своё понимание счастья, а вот она поняла, что главное её богатство — это семья, это возможность быть любящей мамой, любимой дочерью и женой.

К публикации Мария Кожевникова также приложила фотографию, на которой запечатлена сидящей около детской коляски. В комментариях поклонники согласились с тем, что для каждой женщины семья является не просто счастьем, а чем-то особенным, даже святым.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:36
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В AnTuTu появились результаты Meizu E3
Евгений Плющенко открыл первый ледовый каток на
Оксана Ряска рассказала, что причиной расставания
В Интернете появились рендеры Huawei Enjoy 8E
Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили
Голая Алёна Водонаева пожаловалась на
Мария Кожевникова отыскала своё счастье благодаря
В BMW приостановили выпуск седанов 7-Series
Известны смартфоны Huawei, которые получат
Звезда сериала «Ольга» Сергей Романович перенес
В ESA назвали следующую миссию по изучению космоса
Видео Крида на песню «Семья сказала» получило
Нелли Ермолаева кормит малыша грудью на людях
Представлены часы Lenovo Watch 9 за 20 долларов
Ожирение уменьшает количество вкусовых рецепторов
В 2019-2020 годах Китай начнет поставлять
Виктория Боня повергла в шок своих поклонников
В NASA сообщили о производстве плутония-238 для
Анна Седокова даже в трудные дни любит и гордится
Психолог назвал Илью Яббарова колхозником и
Илон Маск может спровоцировать развитие
Поклонники советуют Темниковой сменить стиль
В Сети появились снимки смартфона ZTE Nubia Z19
Свидетели сняли, как возлюбленная Прохора
Селена Гомес заставила замолчать всех хейтеров,
Переработанный хэтчбек Mercedes-AMG A45 от
Ксения Бородина с семьей улетела в Краснодар
Кроссовер Chevrolet Traverse появится в продаже
Ольга Орлова вызвала волну критики своим нарядом
Безруков озвучил аудиокнигу для детей с
Просмотреть все новости