Видео Крида на песню «Семья сказала» получило больше всего положительных отзывов в Сети

Недавно Егор Крид представил свою новую песню «Семья сказала», которую, с его слов, он посвятил своим многочисленным поклонникам. Также накануне в сети появилось предварительное видео, которое вызвало просто массу восторга у пользователей. Певец нашёл время для прочтения комментариев под своим роликом, после чего сразу же обратился к фанатам со словами благодарности.Егор Крид утверждает, что новый клип стал первым его роликом, который получил столько положительных комментариев и комплиментов, а также подчёркивает, что без поклонников, которым он и посвятил песню «Семья сказала», его популярность не значит ничего.