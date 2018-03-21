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Видео Крида на песню «Семья сказала» получило больше всего положительных отзывов в Сети

Известный исполнитель Егор Крид сообщил, что его видео на песню «Семья сказала» получило больше всего положительных отзывов в Сети. Певец записал видеоролик для поклонников, в котором поблагодарил всех за такую преданность и веру в него.

Видео Крида на песню «Семья сказала» получило больше всего положительных отзывов в Сети

Недавно Егор Крид представил свою новую песню «Семья сказала», которую, с его слов, он посвятил своим многочисленным поклонникам. Также накануне в сети появилось предварительное видео, которое вызвало просто массу восторга у пользователей. Певец нашёл время для прочтения комментариев под своим роликом, после чего сразу же обратился к фанатам со словами благодарности.

Егор Крид утверждает, что новый клип стал первым его роликом, который получил столько положительных комментариев и комплиментов, а также подчёркивает, что без поклонников, которым он и посвятил песню «Семья сказала», его популярность не значит ничего.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:14
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