Нелли Ермолаева кормит малыша грудью на людях
Нелли Ермолаева рассказала подписчикам, что кормит грудью на людях и может для этого оголиться совершенно в любом месте, ведь сытость и благополучие ребёнка важнее.
В Instagram блоге экс-участница "Дома-2" и по совместительству молодая мама часто делится с поклонниками историями из личной жизни.
Героиня вместе с мужем Кириллом перед рождением Мирона отправились в Майами и планируют провести в южном штате ещё пару месяцев, пока не пройдут холода в России, и мальчик не окрепнет достаточно для дальнего перелёта.
Пара много гуляет, иногда уезжая в соседние живописные города на целый день. Мирона Нелли берёт с собой: он мирно спит в тепле в своей коляске. С собой у теледивы целый набор молодой мамы: подгузники, присыпки, молокоотсос, баночки для кормления...
Ребёнка Ермолаева приучила к регулярному режиму питания, так что может дать ему грудь даже в людном месте. Знаменитость считает это естественным и не стыдным, ведь речь идёт о здоровье малыша.
Нелли хвастается, что у неё много молока, и кормить Мирона она собирается до года. Мальчик должен получить хороший иммунитет, да и забота матери скажется на нём как нельзя лучше.
Ранее экс-участница "Дома-2" Нелли Ермолаева приучала сына к шуму и к социуму.
В Instagram блоге экс-участница "Дома-2" и по совместительству молодая мама часто делится с поклонниками историями из личной жизни.
Героиня вместе с мужем Кириллом перед рождением Мирона отправились в Майами и планируют провести в южном штате ещё пару месяцев, пока не пройдут холода в России, и мальчик не окрепнет достаточно для дальнего перелёта.
Пара много гуляет, иногда уезжая в соседние живописные города на целый день. Мирона Нелли берёт с собой: он мирно спит в тепле в своей коляске. С собой у теледивы целый набор молодой мамы: подгузники, присыпки, молокоотсос, баночки для кормления...
Ребёнка Ермолаева приучила к регулярному режиму питания, так что может дать ему грудь даже в людном месте. Знаменитость считает это естественным и не стыдным, ведь речь идёт о здоровье малыша.
Нелли хвастается, что у неё много молока, и кормить Мирона она собирается до года. Мальчик должен получить хороший иммунитет, да и забота матери скажется на нём как нельзя лучше.
Ранее экс-участница "Дома-2" Нелли Ермолаева приучала сына к шуму и к социуму.