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Виктория Боня повергла в шок своих поклонников футболкой с массонскими знаками

На страничке Виктории Бони появилось фото, которое поклонникам не пришлось по душе и они его разкритиковали.

Виктория Боня повергла в шок своих поклонников футболкой с массонскими знаками


Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дома-2» Виктория Боня опубликовала на своей личной страничке в интернете новый фотоснимок, который мгновенно оказался в центре внимания зрителей.

На данном фото девушка красуется в футболке с таинственным рисунком, вокруг которого в Интернете начались бурные обсуждения.

Виктория Боня является активным пользователем социальных сетей и с большим удовольствием общается со своими фанатами. Она всегда держит их в курсе событий и делится своими впечатлениями после путешествий, рассказывает о работе, о своих планах, интересных событиях и об их семейных праздниках.

А на недавно выложенном снимке знаменитость позирует в футболке черного цвета и странном изображении. На нем отчетливо виден рисунок «всевидящего ока» и солнечного затмения.

Пользователям Сети совершенно не понравился образ Виктории, и они написали много негативных комментариев. Боня не захотела дать ответы на их многочисленные вопросы и не стала комментировать эту тему. Девушка не посчитала нужным что-то объяснить фанатам и приняла решение отмолчаться.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:54
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