Виктория Боня повергла в шок своих поклонников футболкой с массонскими знаками

Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дома-2» Виктория Боня опубликовала на своей личной страничке в интернете новый фотоснимок, который мгновенно оказался в центре внимания зрителей.На данном фото девушка красуется в футболке с таинственным рисунком, вокруг которого в Интернете начались бурные обсуждения.Виктория Боня является активным пользователем социальных сетей и с большим удовольствием общается со своими фанатами. Она всегда держит их в курсе событий и делится своими впечатлениями после путешествий, рассказывает о работе, о своих планах, интересных событиях и об их семейных праздниках.А на недавно выложенном снимке знаменитость позирует в футболке черного цвета и странном изображении. На нем отчетливо виден рисунок «всевидящего ока» и солнечного затмения.Пользователям Сети совершенно не понравился образ Виктории, и они написали много негативных комментариев. Боня не захотела дать ответы на их многочисленные вопросы и не стала комментировать эту тему. Девушка не посчитала нужным что-то объяснить фанатам и приняла решение отмолчаться.