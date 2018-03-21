Анна Седокова даже в трудные дни любит и гордится своей работой

Анна Седокова в Instagram часто делится с подписчиками интересными фотографиями своей повседневной жизни, а также иногда рабочих моментов. Так, накануне знаменитость выложила снимок, на котором запечатлена за несколько минут до начала концерта. Особое внимание фолловеров Седокова обратила на свисающий у неё с плеча наушник, с которым порой так неудобно, что хочется тут же его вынуть.Певица призналась, что подобное желание одолевает её довольно часто, но она слишком сильно любит свою роботу и гордится ею, так что готова стерпеть любые профессиональные неудобства, и даже этот надоедливый наушник. Поклонники оценили публикацию, похвалив Седокову в комментариях за её преданность работе и зрителю.