Анна Седокова даже в трудные дни любит и гордится своей работой
Любимая многими певица Анна Седокова рассказала, что очень любит и гордится своей работой, даже в самые трудные дни. Подписчикам в Instagram звезда показала фотографию, сделанную за пару минут до начала концерта, отметив, что никак не найдёт время заказать профессиональные наушники.
Анна Седокова в Instagram часто делится с подписчиками интересными фотографиями своей повседневной жизни, а также иногда рабочих моментов. Так, накануне знаменитость выложила снимок, на котором запечатлена за несколько минут до начала концерта. Особое внимание фолловеров Седокова обратила на свисающий у неё с плеча наушник, с которым порой так неудобно, что хочется тут же его вынуть.
Певица призналась, что подобное желание одолевает её довольно часто, но она слишком сильно любит свою роботу и гордится ею, так что готова стерпеть любые профессиональные неудобства, и даже этот надоедливый наушник. Поклонники оценили публикацию, похвалив Седокову в комментариях за её преданность работе и зрителю.
Анна Седокова в Instagram часто делится с подписчиками интересными фотографиями своей повседневной жизни, а также иногда рабочих моментов. Так, накануне знаменитость выложила снимок, на котором запечатлена за несколько минут до начала концерта. Особое внимание фолловеров Седокова обратила на свисающий у неё с плеча наушник, с которым порой так неудобно, что хочется тут же его вынуть.
Певица призналась, что подобное желание одолевает её довольно часто, но она слишком сильно любит свою роботу и гордится ею, так что готова стерпеть любые профессиональные неудобства, и даже этот надоедливый наушник. Поклонники оценили публикацию, похвалив Седокову в комментариях за её преданность работе и зрителю.