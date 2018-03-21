Российский дизайнер превратил Range Rover SV в кабриолет

Как сообщил автор рендерных изображений, в основе кабриолета Range Rover SV Convertible лежит стандартная модель, которая была лишена крыши. Как все кабриолеты новинка получила увеличенных размеров задние арки и более массивные стойки. При этом передняя часть кузова идентична с моделью, представленной в Женеве.Флагманский внедорожник Range Rover SV имеет люксовую отделку салона и премиальный список оснащения. Стоимость автомобиля стартует от 240 000 фунтов стерлингов.Не исключено, что новый внедорожник Range Rover SV будет выпущен в кузове кабриолет, однако подобная модель выйдет строго ограниченным тиражом, так как ранее подобный автомобиль не пользовалась особым спросом.