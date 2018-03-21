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Российский дизайнер превратил Range Rover SV в кабриолет

Российский дизайнер Никита Аксёнов представил рендеры с кабриолетом Range Rover SV Convertible. Премьера люксового автомобиля Range Rover SV в кузове купе состоялась на недавно прошедшем автосалоне в Женеве.

Российский дизайнер превратил Range Rover SV в кабриолет


Как сообщил автор рендерных изображений, в основе кабриолета Range Rover SV Convertible лежит стандартная модель, которая была лишена крыши. Как все кабриолеты новинка получила увеличенных размеров задние арки и более массивные стойки. При этом передняя часть кузова идентична с моделью, представленной в Женеве.

Флагманский внедорожник Range Rover SV имеет люксовую отделку салона и премиальный список оснащения. Стоимость автомобиля стартует от 240 000 фунтов стерлингов.

Не исключено, что новый внедорожник Range Rover SV будет выпущен в кузове кабриолет, однако подобная модель выйдет строго ограниченным тиражом, так как ранее подобный автомобиль не пользовалась особым спросом.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:10
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