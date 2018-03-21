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Сооснователь WhatsApp предлагает удалить Facebook

На своей странице в социальной Twitter сооснователь WhatsApp Брайан Актон предложил удалить Facebook. Так он опубликовал сообщение, в котором было написано «Время пришло» с хэштегом #deletefacebook.

Сооснователь WhatsApp предлагает удалить Facebook


Интересно, что данный призыв не был подкреплен какими-нибудь объяснениями, поэтому, почему Актон так поступил, никто не знает. Что касается представителей компаний WhatsApp и Facebook, то по этому поводу от них тоже ничего не поступало.

Считается, что данное сообщение Актона связано с последним скандалом вокруг Facebook. Недавно руководство корпорации получило обвинение в предоставлении личных данных 50 миллионов пользователей компании Cambridge Analytica. Эта информация была использована для изучения поведения юзеров, чтобы в рамках выборов в США предлагать каждому американцу нужную политическую рекламу.

Тем не менее, в Cambridge Analytica пообещали удалить данные до 2015 года, и на данный момент Facebook уже заблокировала все аккаунты представителей британской компании.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:00
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