Сооснователь WhatsApp предлагает удалить Facebook

Интересно, что данный призыв не был подкреплен какими-нибудь объяснениями, поэтому, почему Актон так поступил, никто не знает. Что касается представителей компаний WhatsApp и Facebook, то по этому поводу от них тоже ничего не поступало.Считается, что данное сообщение Актона связано с последним скандалом вокруг Facebook. Недавно руководство корпорации получило обвинение в предоставлении личных данных 50 миллионов пользователей компании Cambridge Analytica. Эта информация была использована для изучения поведения юзеров, чтобы в рамках выборов в США предлагать каждому американцу нужную политическую рекламу.Тем не менее, в Cambridge Analytica пообещали удалить данные до 2015 года, и на данный момент Facebook уже заблокировала все аккаунты представителей британской компании.