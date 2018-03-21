Поклонники советуют Темниковой сменить стиль «пацанки» на «роковую красотку»

««Воу воу воу полегче», «У нас на районе, не звонЯт а звОнят»»

Накануне популярная ныне певицы Елена Темникова разместила в своём Instagram-профиле новый снимок, на котором изображена вместе с одним из членов своей команды. Певица предстала перед публикой в привычном для себя образе «пацанки», надев спортивные штаны на завязках и расписанную белую кофту. Темникова предложила подписчикам придумать забавную подпись к опубликованному кадру, после чего под публикацией мгновенно стали появляться новые комментарии.Пользователи Instagram предлагали самые различные вариантыи ещё много чего в том же духе, но несколько человек всё же решили высказать своё недовольство по поводу одежды певицы. Фолловеры искренне считают, что стиль «пацанки», к которому Елена Темникова уже так привыкла, не совсем соответствует ей, предложив наконец превратиться в «роковую красотку». Новая фотография знаменитости уже собрала почти 70 тысяч лайков от подписчиков.