АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Поклонники советуют Темниковой сменить стиль «пацанки» на «роковую красотку»

Поклонники Елены Темниковой считают, что той давно пора сменить свой стиль «пацанки» на «роковую красотку». Такие мнения стали появляться в комментариях под новой фотографией певицы в Instagram.

Поклонники советуют Темниковой сменить стиль «пацанки» на «роковую красотку»

Накануне популярная ныне певицы Елена Темникова разместила в своём Instagram-профиле новый снимок, на котором изображена вместе с одним из членов своей команды. Певица предстала перед публикой в привычном для себя образе «пацанки», надев спортивные штаны на завязках и расписанную белую кофту. Темникова предложила подписчикам придумать забавную подпись к опубликованному кадру, после чего под публикацией мгновенно стали появляться новые комментарии.

Пользователи Instagram предлагали самые различные варианты
««Воу воу воу полегче», «У нас на районе, не звонЯт а звОнят»»
и ещё много чего в том же духе, но несколько человек всё же решили высказать своё недовольство по поводу одежды певицы. Фолловеры искренне считают, что стиль «пацанки», к которому Елена Темникова уже так привыкла, не совсем соответствует ей, предложив наконец превратиться в «роковую красотку». Новая фотография знаменитости уже собрала почти 70 тысяч лайков от подписчиков.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В AnTuTu появились результаты Meizu E3
Евгений Плющенко открыл первый ледовый каток на
Оксана Ряска рассказала, что причиной расставания
В Интернете появились рендеры Huawei Enjoy 8E
Александр Гобозов и Ольга Жарикова решили
Голая Алёна Водонаева пожаловалась на
Мария Кожевникова отыскала своё счастье благодаря
В BMW приостановили выпуск седанов 7-Series
Известны смартфоны Huawei, которые получат
Звезда сериала «Ольга» Сергей Романович перенес
В ESA назвали следующую миссию по изучению космоса
Видео Крида на песню «Семья сказала» получило
Нелли Ермолаева кормит малыша грудью на людях
Представлены часы Lenovo Watch 9 за 20 долларов
Ожирение уменьшает количество вкусовых рецепторов
В 2019-2020 годах Китай начнет поставлять
Виктория Боня повергла в шок своих поклонников
В NASA сообщили о производстве плутония-238 для
Анна Седокова даже в трудные дни любит и гордится
Психолог назвал Илью Яббарова колхозником и
Илон Маск может спровоцировать развитие
Поклонники советуют Темниковой сменить стиль
В Сети появились снимки смартфона ZTE Nubia Z19
Свидетели сняли, как возлюбленная Прохора
Селена Гомес заставила замолчать всех хейтеров,
Переработанный хэтчбек Mercedes-AMG A45 от
Ксения Бородина с семьей улетела в Краснодар
Кроссовер Chevrolet Traverse появится в продаже
Ольга Орлова вызвала волну критики своим нарядом
Безруков озвучил аудиокнигу для детей с
Просмотреть все новости