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Селена Гомес заставила замолчать всех хейтеров, неимоверно мудрым постом в Instagram

Актриса и певица Селена Гомес, которая совсем недавно попала в объективы сотрудников прессы располневшей, решила ответить хейтерам на их негативные комментарии, оставленные непосредственно по этому поводу, и сделала это девушка весьма достойно.

При этом бывшая возлюбленная Джастина Бибера не стала оправдываться, подтвердив, что в данный момент действительно далека от идеала. После этого мудрая брюнетка добавила, что общепринятые мерки идеала никуда не годятся, и вообще не должны существовать.

Селена Гомес заставила замолчать всех хейтеров, неимоверно мудрым постом в Instagram

«Миф о великой красоте является обычной одержимость совершенством в физическом плане. И это просто загоняет всех современных представительниц слабого пола в определённые границы, являющиеся ловушкой для них. Их постоянно заставляют заниматься сгонкой веса, в связи с чем они начинают ненавидеть себя и ощущать безысходность. Им хочется следовать только тому неимоверно неправильному определению высшей привлекательности, которое придумали современные люди. Что же касается меня, я больше думаю о своём здоровье, так как кому-то что-то доказывать - не мой стиль, и у меня нет совершенно никакого желания делать это", - огласила Гомес свою точку зрения.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:21
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