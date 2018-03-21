Селена Гомес заставила замолчать всех хейтеров, неимоверно мудрым постом в Instagram

«Миф о великой красоте является обычной одержимость совершенством в физическом плане. И это просто загоняет всех современных представительниц слабого пола в определённые границы, являющиеся ловушкой для них. Их постоянно заставляют заниматься сгонкой веса, в связи с чем они начинают ненавидеть себя и ощущать безысходность. Им хочется следовать только тому неимоверно неправильному определению высшей привлекательности, которое придумали современные люди. Что же касается меня, я больше думаю о своём здоровье, так как кому-то что-то доказывать - не мой стиль, и у меня нет совершенно никакого желания делать это", - огласила Гомес свою точку зрения.

При этом бывшая возлюбленная Джастина Бибера не стала оправдываться, подтвердив, что в данный момент действительно далека от идеала. После этого мудрая брюнетка добавила, что общепринятые мерки идеала никуда не годятся, и вообще не должны существовать.