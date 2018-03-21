Наталья Подольская запутала всех своим странным отношением к мужу

Сразу после скандала, из-за которого все стали поговаривать, что известный музыкант не верен своей супруге и испытывает проблемы с алкоголем, Наталья разместила в соц-сети фото с ним, где муж целует её в щёку, и написала возле данного материала несколько слов. При этом фраза артистки "давно его тут не было" насторожила фолловеров.До сих пор никто не может понять, что именно имела в виду Подольская, и почему рыжая знаменитость не обращается к нему по имени. И если она говорила про то, что Владимир давно не заходил в Instagram, то она ошибается, ведь все фанаты артиста знают, что это не так.Некоторые пользователи думают, что Преснякова давно не было в семье, так как исполнитель сильно "загулял" в последнее время.До этого Наталья выложила снимок с матерью мужа Еленой Пресняковой, на котором и она, и Владимир целуют женщину с разных сторон. Кроме того, Подольская тогда поблагодарила родительницу за чудесного сына.