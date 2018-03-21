В AnTuTu появились результаты Meizu E3

Так отмечается, что Meizu E3 получил от AnTuTu 112 478 баллов. Из этого следует, что в сегодняшних реалиях данный смартфон станет средним мобильным устройством. Дисплей обладает разрешением 2160 на 1080 пикселей. В аппаратной основе установлен процессор Snapdragon 636. Что касается памяти, то в качестве ОЗУ выступает модуль с объемом в 6 гигабайт, а на ПЗУ будет доступно 128 Гб. Управлять смартфоном пользователь сможет при помощи операционной системы ОС Android 7.1.1.Также в Сети имеются некоторые догадки касательно дополнительного оборудования. Выделяется наличие двойной основной камеры на 20 и 12 Мп и фронтального модуля на 8 Мп. Помимо Meizu E3 может получить батарею с емкостью в 3 тысяч мАч и датчик сканирования подушечки пальца, только не на задней панели, а на боковой части корпуса.Цена модификации составит 316 долларов.