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В AnTuTu появились результаты Meizu E3

Представители бенчмарка AnTuTu протестировали новый смартфон Meizu E3 и опубликовали его результаты в своей базе данных. Таким образом, эти испытания подтвердили некоторые слухи.

В AnTuTu появились результаты Meizu E3


Так отмечается, что Meizu E3 получил от AnTuTu 112 478 баллов. Из этого следует, что в сегодняшних реалиях данный смартфон станет средним мобильным устройством. Дисплей обладает разрешением 2160 на 1080 пикселей. В аппаратной основе установлен процессор Snapdragon 636. Что касается памяти, то в качестве ОЗУ выступает модуль с объемом в 6 гигабайт, а на ПЗУ будет доступно 128 Гб. Управлять смартфоном пользователь сможет при помощи операционной системы ОС Android 7.1.1.

Также в Сети имеются некоторые догадки касательно дополнительного оборудования. Выделяется наличие двойной основной камеры на 20 и 12 Мп и фронтального модуля на 8 Мп. Помимо Meizu E3 может получить батарею с емкостью в 3 тысяч мАч и датчик сканирования подушечки пальца, только не на задней панели, а на боковой части корпуса.

Цена модификации составит 316 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:50
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