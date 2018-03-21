В Интернете появились рендеры Huawei Enjoy 8E

Enjoy 8E получит дисплей с диагональю в 5,7 дюйма, разрешение которого составит 1440 на 720 пикселей. В аппаратной основе будет работать процессор Qualcomm Snapdragon 430. В пару к нему предоставят 3 гигабайта ОЗУ и 32 гигабайта ПЗУ. На задней части корпуса установят двойную основную камеру с датчиками на 12 и 2 Мп. Фронтальный модуль предложит пользователю 5 Мп.Помимо этого стоит выделить аккумулятор на 3 тысяч мАч, порт microUSB и дактилоскопический датчик. В качестве ОС представят Android 8.0 Oreo.Huawei Enjoy 8E официально появится на публике 30 марта. Стоимость девайса окажется на уровне 173 долларов.