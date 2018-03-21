Возлюбленную Прохора Шаляпина застали в объятиях фитнес-тренера

Осенью минувшего года появилась информация о том, что Прохор Шаляпин не равнодушен к Татьяне Гудзевой. Выпускник «Фабрики звезд» старался не афишировать свои отношения, поэтому долгое время никто не догадывался о его новом романе. После того, как правда раскрылась, Прохора и Таню начали приглашать на различные ток-шоу.Шаляпину очень нравилось то, что его возлюбленная не имеет отношения к шоу-бизнесу и прекрасно готовит. Но недавно, его пассию увидели в объятиях фитнес-тренера. Это произошло в одном из спортивных клубов столицы, где молодые люди усердно занимались спортом и оказывали друг другу знаки внимания.Свидетели рассказали, что Сергей Бойцов демонстрировал свою страсть к Татьяне всю тренировку, а она естественно отвечала голубоглазому блондину взаимностью. Во время упражнения на тренажере мужчина позволил себе поцелуй, после чего она распрощались и заключили друг друга в объятия.В начале этого года Прохор сделал предложение своей возлюбленной, она колечко приняла, но ответ давать не спешит. Стоит добавить, что мама Тани категорически против их брака.