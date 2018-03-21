В BMW приостановили выпуск седанов 7-Series
В компании BMW заявили о приостановке выпуска седанов 7-Series. В частности, немецкие производители приостанавливают производство тех автомобилей, которые комплектуются бензиновыми двигателями.
Приостановление производства седанов BMW 7-Series связано с изменениями в европейском законодательстве, которым предусмотрено ограничение выбросов вредных веществ в атмосферу. В то время как выпуск бензиновых двигателей будет приостановлен, сборка машин с дизельными агрегатами будет продолжаться.
Для многих это может показаться парадоксом на фоне недавнего «дизельного» скандала компании Volkswagen. Большинство автолюбителей ассоциируют дизельные моторы с загрязнением окружающей среды.
Однако несмотря на это в баварском автоконцерне BMW изменения относительно экологических норм коснулись именно бензиновых моторов. На данный момент баварские автопроизводители обдумывают свои дальнейшие действия.
Приостановление производства седанов BMW 7-Series связано с изменениями в европейском законодательстве, которым предусмотрено ограничение выбросов вредных веществ в атмосферу. В то время как выпуск бензиновых двигателей будет приостановлен, сборка машин с дизельными агрегатами будет продолжаться.
Для многих это может показаться парадоксом на фоне недавнего «дизельного» скандала компании Volkswagen. Большинство автолюбителей ассоциируют дизельные моторы с загрязнением окружающей среды.
Однако несмотря на это в баварском автоконцерне BMW изменения относительно экологических норм коснулись именно бензиновых моторов. На данный момент баварские автопроизводители обдумывают свои дальнейшие действия.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:30