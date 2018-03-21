В BMW приостановили выпуск седанов 7-Series

Приостановление производства седанов BMW 7-Series связано с изменениями в европейском законодательстве, которым предусмотрено ограничение выбросов вредных веществ в атмосферу. В то время как выпуск бензиновых двигателей будет приостановлен, сборка машин с дизельными агрегатами будет продолжаться.Для многих это может показаться парадоксом на фоне недавнего «дизельного» скандала компании Volkswagen. Большинство автолюбителей ассоциируют дизельные моторы с загрязнением окружающей среды.Однако несмотря на это в баварском автоконцерне BMW изменения относительно экологических норм коснулись именно бензиновых моторов. На данный момент баварские автопроизводители обдумывают свои дальнейшие действия.