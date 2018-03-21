Ольга Серябкина очаровала Instagram, раздевшись полностью

"Это я тону в ваших приятных комментариях после релиза трека. Спасибо, что пишите так много крутых слов нам, что поняли всё то, о чём мы хотели рассказать. Это кайф. Кто уже послушал? Ссылка есть у меня в сторис. Многие просят выложить слова и написать, кто какую строчку поёт. В следующем посте я это обязательно сделаю для вас", - написала Ольга возле фото.

Таким образом, как объяснила 32-летняя артистка, ей захотелось отпраздновать релиз новой композиции «111307» после прочтения отзывов о ней, написанных пользователями Интернета. Многие фолловеры подметили на свежем снимке соблазнительное лицо Ольги. Фотография скопила больше 115 тысяч "лайков" за первые часы после публикации.Несколько дней назад Серябкина показала себя в короткой сорочке ночного вида. Тогда неимоверно эффектная брюнетка тоже заставила сойти сума поклонников своей очаровательной фигурой.