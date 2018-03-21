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Владимир Пресняков считает, что новости про Бузову живут один день

В конце марта певцу и композитору Владимиру Преснякову исполнится 50 лет и в преддверии этой даты музыкант дал интервью, а котором рассказал о своих сыновьях и отношении к современным медиа-личностям.

Владимир Пресняков-младший сегодня редкий гость на телевидении и предпочитает читать о себе только положительные новости.

Владимир Пресняков считает, что новости про Бузову живут один день

Экс-супруг Кристины Орбакайте рассказал, что старается поддержать своего старшего сына Никиту в его творческих начинаниях и не сомневается, что его своеобразная музыка «все равно дойдет до людей».

Владимир Пресняков считает, что новости про Бузову живут один день

Младший сын Преснякова и Натальи Подольской Артемий еще во всем зависит от родителей, которые позволяют ему смотреть только добрые мультики про Винни-Пуха, машинки и самолетики, а остальное развитие только в реале.

Владимир высказал свое мнение и современных личностях отечественного шоу-бизнеса. В частности упомянул Ольгу Бузову.

Владимир Пресняков считает, что новости про Бузову живут один день

Популярный певец 80-х-90-х без проблем выступает в благотворительных целях. Тогда как за политическими событиями предпочитает только следить, но не участвовать.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:36
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