Владимир Пресняков считает, что новости про Бузову живут один день

Владимир Пресняков-младший сегодня редкий гость на телевидении и предпочитает читать о себе только положительные новости.Экс-супруг Кристины Орбакайте рассказал, что старается поддержать своего старшего сына Никиту в его творческих начинаниях и не сомневается, что его своеобразная музыка «все равно дойдет до людей».Младший сын Преснякова и Натальи Подольской Артемий еще во всем зависит от родителей, которые позволяют ему смотреть только добрые мультики про Винни-Пуха, машинки и самолетики, а остальное развитие только в реале.Владимир высказал свое мнение и современных личностях отечественного шоу-бизнеса. В частности упомянул Ольгу Бузову.Популярный певец 80-х-90-х без проблем выступает в благотворительных целях. Тогда как за политическими событиями предпочитает только следить, но не участвовать.