Наталья Подольская показала трогательный снимок со свекровью и супругом Пресняковым

Наталья Подольская уже рассказывала подписчикам о своём недавнем выступлении на концерте Ильи Резника, а также успела несколько шокировать публику довольно «странным» нарядом. Теперь же знаменитость решила поделиться с аудиторией фанатов трогательными моментами закулисья прошедшего вечера, опубликовав семейным снимок со свекровью, которую с трепетом называем мамой, и супругом.На размещённой в Instagram фотографии Подольская и Владимир Пресняков с обеих сторон целуют Елену Преснякову в щёки, демонстрируя тем самым, по мнению фолловеров, тёплые и доверительные отношения в звёздной семье.В комментариях к опубликованному фото пользователи похвалили певицу за то, что она с уважением относится к старшему поколению, а также не стесняется называть родительницу своего мужа мамой, ведь это очень важно.