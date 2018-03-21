АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

Наталья Подольская показала трогательный снимок со свекровью и супругом Пресняковым

Любимая многими певица Наталья Подольская накануне опубликовала в Instagram трогательный снимок со свекровью и Владимиром Пресняковым. Фолловеры в комментариях восторженно отозвались о том, какие в их семье тёплые отношения.

Наталья Подольская показала трогательный снимок со свекровью и супругом Пресняковым

Наталья Подольская уже рассказывала подписчикам о своём недавнем выступлении на концерте Ильи Резника, а также успела несколько шокировать публику довольно «странным» нарядом. Теперь же знаменитость решила поделиться с аудиторией фанатов трогательными моментами закулисья прошедшего вечера, опубликовав семейным снимок со свекровью, которую с трепетом называем мамой, и супругом.

На размещённой в Instagram фотографии Подольская и Владимир Пресняков с обеих сторон целуют Елену Преснякову в щёки, демонстрируя тем самым, по мнению фолловеров, тёплые и доверительные отношения в звёздной семье.

В комментариях к опубликованному фото пользователи похвалили певицу за то, что она с уважением относится к старшему поколению, а также не стесняется называть родительницу своего мужа мамой, ведь это очень важно.
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились снимки смартфона ZTE Nubia Z19
Свидетели сняли, как возлюбленная Прохора
Селена Гомес заставила замолчать всех хейтеров,
Переработанный хэтчбек Mercedes-AMG A45 от
Ксения Бородина с семьей улетела в Краснодар
Кроссовер Chevrolet Traverse появится в продаже
Ольга Орлова вызвала волну критики своим нарядом
Безруков озвучил аудиокнигу для детей с
Во время тестов был запечатлён обновлённый
Наталья Подольская запутала всех своим странным
В Нью-Йорке представят фастбек Volkswagen Arteon
Возлюбленную Прохора Шаляпина застали в объятиях
Жена Андрея Чуева помогает ему бороться с лишним
Особый пикап Mitsubishi L200 Barbarian выходит на
Ольга Серябкина очаровала Instagram, раздевшись
Владимир Пресняков считает, что новости про
Объявлены рублёвые цены на внедорожник
Наталья Подольская показала трогательный снимок
Ученые определили возможности белка нацеливаться
Беременная Ольга Рапунцель активно скупает
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вышла на
Шарлиз Терон напугала всех болезненной худобой
Наталья Подольская выступила на концерте Резника
Юноша потерял свои деньги из-за того, что
Саша Черно считает себя красавицей и ухоженной
Ученые не нашли в причинах таяния ледников следов
Ольга Бузова хочет встретиться с Владимиром
Ученые рассказали, как начать экономить деньги
Ученые научили дрожжи охмелять пиво
Ольга Бузова с Михаилом Галустяном разыгрывают
Просмотреть все новости