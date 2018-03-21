Беременная Ольга Рапунцель активно скупает детское приданое

Ольга заявила всем подписчикам, что не страшится всяких предрассудков и считает, что лучше, чем родители, никто не сможет пробрести приданое.Помимо этого Ольга заявила всем, что стала очень чувствительна к критике, а потому не читает негатив в соцсетях.Пользователи отметили, что Рапунцель уже давно пора рожать. На что беременная участница телестройки ответила, что «когда наша кроха захочет и будет готова показаться», тогда она и родит., - объясняет подписчикам Ольга.Помимо этого Рапа отметила, что ее муж тоже принимает участие в подготовке к родам. Сам Дмитрий Дмитренко рассказал, что приобретает сейчас бесценный опыт и благодарен супруге за доверие.