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Беременная Ольга Рапунцель активно скупает детское приданое

Скандальная участница «Дома-2» Ольга Рапунцель ушла в декретный отпуск и теперь в ожидании скорых родов начала скупать детские вещи.

Ольга заявила всем подписчикам, что не страшится всяких предрассудков и считает, что лучше, чем родители, никто не сможет пробрести приданое.
Помимо этого Ольга заявила всем, что стала очень чувствительна к критике, а потому не читает негатив в соцсетях.

Беременная Ольга Рапунцель активно скупает детское приданое

Пользователи отметили, что Рапунцель уже давно пора рожать. На что беременная участница телестройки ответила, что «когда наша кроха захочет и будет готова показаться», тогда она и родит.

Беременная Ольга Рапунцель активно скупает детское приданое

«Для каждой беременность индивидуальна, вы чего, мамочки? Вам-то не знать, это лучше в срок родить, чем не доносить или переносить. И знайте: я не верю в приметы, да ну эти все суеверия и предрассудки. Я начала покупать все для крохи на последних сроках беременности, а когда этим заниматься? Я считаю, сами будущие мамочки должны выбрать самое красивое для своего ангелочка, тем более такое удовольствие доставляет ходить по детским магазинам и выбирать вещи», - объясняет подписчикам Ольга.

Помимо этого Рапа отметила, что ее муж тоже принимает участие в подготовке к родам. Сам Дмитрий Дмитренко рассказал, что приобретает сейчас бесценный опыт и благодарен супруге за доверие.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:18
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