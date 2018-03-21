Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вышла на подиум в свадебном платье

Многим давно известно, что знаменитые родители стараются не водить по светским мероприятиям своих наследников. Но недавно Максим Галкин и Алла Пугачева сделали исключение и взяли детей на показ своего друга Валентина Юдашкина.Их дочь даже приняла участие в этом модном дефиле. Популярный кутюрье подготовил коллекцию одежды для детей и попросил деток своих друзей поучаствовать в демонстрации моделей.Среди звездных детей на подиум вышли: Лиза Галкина, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Надежда Пескова и многие другие. На своей личной страничке в Интернете Алла Борисовна выложила на всеобщее обозрение видеоролик, который сделала на мероприятии.На видео видно, как Лиза в белоснежном свадебном наряде с фатой и с букетом цветов смело шагает по подиуму. Звездный ребенок смело позировал на камеры и мило улыбался всем присутствующим.Пользователи Сети пришли в восторг от ролика и осыпали Лизу множественными комплиментами. Они назвали девочку куколкой, принцессой и ребенком небесной красоты, а также написали о том, что всегда с удовольствием любуются этой замечательной семьей.