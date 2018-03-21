Представлены часы Lenovo Watch 9 за 20 долларов
Представители компании Lenovo Watch 9 показали новую разработку – часы Lenovo Watch 9. Это смарт-девайс, который появится на рынке 23 марта по цене 20 долларов.
Внешне устройство похоже на обычные классические часы, тем не менее, они обладают некоторыми полезными функциями. Сначала стоит отметить, что корпус часов сделан и нержавеющей стали, а циферблат защищает сапфировое стекло. Ремешок выполнен из силикона. Также новинка устойчива к попаданию воды внутрь.
За 20 долларов пользователь получит опции подсчета калорий и шагов. Также Lenovo Watch 9 будут следить за сном человека. Внутри есть модем Bluetooth, который позволит синхронизироваться со смартфоном. Таким образом, добавится еще две функции. Часы будут вибрировать во время уведомлений на телефоне, а также путем встряхивания девайса можно активировать камеру мобильного устройства.
Lenovo Watch 9 сможет работать с ОС Android и iOS. Подзарядка не потребуется в течение 12 месяцев.
Внешне устройство похоже на обычные классические часы, тем не менее, они обладают некоторыми полезными функциями. Сначала стоит отметить, что корпус часов сделан и нержавеющей стали, а циферблат защищает сапфировое стекло. Ремешок выполнен из силикона. Также новинка устойчива к попаданию воды внутрь.
За 20 долларов пользователь получит опции подсчета калорий и шагов. Также Lenovo Watch 9 будут следить за сном человека. Внутри есть модем Bluetooth, который позволит синхронизироваться со смартфоном. Таким образом, добавится еще две функции. Часы будут вибрировать во время уведомлений на телефоне, а также путем встряхивания девайса можно активировать камеру мобильного устройства.
Lenovo Watch 9 сможет работать с ОС Android и iOS. Подзарядка не потребуется в течение 12 месяцев.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:10