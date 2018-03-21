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Представлены часы Lenovo Watch 9 за 20 долларов

Представители компании Lenovo Watch 9 показали новую разработку – часы Lenovo Watch 9. Это смарт-девайс, который появится на рынке 23 марта по цене 20 долларов.

Представлены часы Lenovo Watch 9 за 20 долларов


Внешне устройство похоже на обычные классические часы, тем не менее, они обладают некоторыми полезными функциями. Сначала стоит отметить, что корпус часов сделан и нержавеющей стали, а циферблат защищает сапфировое стекло. Ремешок выполнен из силикона. Также новинка устойчива к попаданию воды внутрь.

За 20 долларов пользователь получит опции подсчета калорий и шагов. Также Lenovo Watch 9 будут следить за сном человека. Внутри есть модем Bluetooth, который позволит синхронизироваться со смартфоном. Таким образом, добавится еще две функции. Часы будут вибрировать во время уведомлений на телефоне, а также путем встряхивания девайса можно активировать камеру мобильного устройства.

Lenovo Watch 9 сможет работать с ОС Android и iOS. Подзарядка не потребуется в течение 12 месяцев.
Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:10
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