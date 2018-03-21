Представлены часы Lenovo Watch 9 за 20 долларов

Внешне устройство похоже на обычные классические часы, тем не менее, они обладают некоторыми полезными функциями. Сначала стоит отметить, что корпус часов сделан и нержавеющей стали, а циферблат защищает сапфировое стекло. Ремешок выполнен из силикона. Также новинка устойчива к попаданию воды внутрь.За 20 долларов пользователь получит опции подсчета калорий и шагов. Также Lenovo Watch 9 будут следить за сном человека. Внутри есть модем Bluetooth, который позволит синхронизироваться со смартфоном. Таким образом, добавится еще две функции. Часы будут вибрировать во время уведомлений на телефоне, а также путем встряхивания девайса можно активировать камеру мобильного устройства.Lenovo Watch 9 сможет работать с ОС Android и iOS. Подзарядка не потребуется в течение 12 месяцев.