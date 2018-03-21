Наталья Подольская выступила на концерте Резника в «странном» платье
Популярная певица Наталья Подольская выступила на концерте Ильи Резника в Кремлёвском Дворце в очень «странном» платье. Подписчики исполнительницы в шутку сравнили её наряд с одеждой первобытных людей, которые носили на себе шкуры животных.
Наталья Подольская в своём Instagram-аккаунте рассказала о состоявшемся выступлении в Кремлёвском Дворце, где она спела композицию «Обними меня» на концерте поэта Ильи Резника. Певица поспешила показать фолловерам и свой ечерний образ, который не оставил никого равнодушным.
В комментариях поклонники Подольской подчеркнули, что золотой оттенок очень идёт певице, но сам фасон платья чем-то напоминает то ли запахнутый халат, то ли шкуру животного, особенно, если учесть крупный принт, выполненный в виде отдельных рваных элементов. Несмотря на то, что наряд певицы большинству показался «странным», пользователи Instagram похвалили супругу Владимира Преснякова за прекрасный внешний вид.
Наталья Подольская в своём Instagram-аккаунте рассказала о состоявшемся выступлении в Кремлёвском Дворце, где она спела композицию «Обними меня» на концерте поэта Ильи Резника. Певица поспешила показать фолловерам и свой ечерний образ, который не оставил никого равнодушным.
В комментариях поклонники Подольской подчеркнули, что золотой оттенок очень идёт певице, но сам фасон платья чем-то напоминает то ли запахнутый халат, то ли шкуру животного, особенно, если учесть крупный принт, выполненный в виде отдельных рваных элементов. Несмотря на то, что наряд певицы большинству показался «странным», пользователи Instagram похвалили супругу Владимира Преснякова за прекрасный внешний вид.