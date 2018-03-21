Ольга Бузова хочет встретиться с Владимиром Путиным

Чтобы ни у кого не возникло сомнений, за кого поставила «галочку» звезда «Дома-2», Ольга надела футболку с изображением главы государства отмеченной хэштегом #мойпрезидент.Отметим, что за минувший и текущий год Ольга Бузова стала одним из самых популярных медиа-личностей и естественно, что на избирательном участке звезду сразу окружили журналисты.Ольга Бузова без стеснения заявила представителям СМИ, что она «главная девушка страны», а ее горячо любимый президент – «главный мужчина страны». Ведущая телестройки выразила жгучее желание лично встретиться с президентом, так как у нее накопилось много актуальных вопросов.Пользователи не смогли оставить в стороне такие громкие заявления знаменитости и повеселились в комментариях над высокой самооценкой Ольги Бузовой.