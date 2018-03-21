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Илон Маск может спровоцировать развитие российской космонавтики

Российский космонавт Олег Артемьев считает, что пилотируемые полеты на Марс в исполнении России могут быть осуществлены раньше заявленных сроков. Главным фактором здесь являются действия компании SpaceX Илона Маска.

Илон Маск может спровоцировать развитие российской космонавтики


Таким образом, Артемьев считает, что Илон Маск может подстегнуть отечественную космонавтику к развитию. Ранее отмечалось, что первые пилотируемые полеты на Марс будут проводиться в районе 2030-2040 годов, но у компании Маска слегка опережающие сроки.
Российский космонавт считает, что если Маск выполнит свои обещания, то это спровоцирует ускорение марсианской программы и в России. Так
Олег Артемьев отреагировал на вопросы журналистов касательно пилотируемых полетов на Марс.

Стоит отметить, что 21 марта Артемьев отправиться на МКС в составе очередной экспедиции. С ним полетят астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:40
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