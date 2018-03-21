Илон Маск может спровоцировать развитие российской космонавтики
Российский космонавт Олег Артемьев считает, что пилотируемые полеты на Марс в исполнении России могут быть осуществлены раньше заявленных сроков. Главным фактором здесь являются действия компании SpaceX Илона Маска.
Таким образом, Артемьев считает, что Илон Маск может подстегнуть отечественную космонавтику к развитию. Ранее отмечалось, что первые пилотируемые полеты на Марс будут проводиться в районе 2030-2040 годов, но у компании Маска слегка опережающие сроки.
Российский космонавт считает, что если Маск выполнит свои обещания, то это спровоцирует ускорение марсианской программы и в России. Так
Олег Артемьев отреагировал на вопросы журналистов касательно пилотируемых полетов на Марс.
Стоит отметить, что 21 марта Артемьев отправиться на МКС в составе очередной экспедиции. С ним полетят астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Таким образом, Артемьев считает, что Илон Маск может подстегнуть отечественную космонавтику к развитию. Ранее отмечалось, что первые пилотируемые полеты на Марс будут проводиться в районе 2030-2040 годов, но у компании Маска слегка опережающие сроки.
Российский космонавт считает, что если Маск выполнит свои обещания, то это спровоцирует ускорение марсианской программы и в России. Так
Олег Артемьев отреагировал на вопросы журналистов касательно пилотируемых полетов на Марс.
Стоит отметить, что 21 марта Артемьев отправиться на МКС в составе очередной экспедиции. С ним полетят астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:40