Ольга Бузова с Михаилом Галустяном разыгрывают Toyota Camry

В комментарии к рекламному ролику Ольга Бузова написала, что влюбилась в новенькую Toyota Camry и знаменитость готова подарить ее одному из подписчиков, выполнившему все условия конкурса., - рассказывает Ольга Бузова.Ведущая объяснила, что подписка на конкурсную страницу является обязательным условием.Не все пользователи отнеслись с доверием к обещаниям звезды и считают, что подобные конкурсы это «развод». Однако немалое количество фолловеров с удовольствием согласились принять участие.