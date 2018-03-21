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Ольга Бузова с Михаилом Галустяном разыгрывают Toyota Camry

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова в компании известного комика Михаила Галустяна приглашает своих подписчиков поучаствовать в конкурсе 2Твоя весна» и выиграть шикарный автомобиль.

В комментарии к рекламному ролику Ольга Бузова написала, что влюбилась в новенькую Toyota Camry и знаменитость готова подарить ее одному из подписчиков, выполнившему все условия конкурса.

Ольга Бузова с Михаилом Галустяном разыгрывают Toyota Camry

«Но это еще не все! Чтобы победителей было больше, мы решили разыграть еще Айфоны, путевку на двоих в Таиланд, такой же электромобиль как у Миши. И это еще не все!!! Еще 5 человек получат по 20 000 рублей. Я думаю, это просто кайф», - рассказывает Ольга Бузова.

Ведущая объяснила, что подписка на конкурсную страницу является обязательным условием.

Не все пользователи отнеслись с доверием к обещаниям звезды и считают, что подобные конкурсы это «развод». Однако немалое количество фолловеров с удовольствием согласились принять участие.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:40
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