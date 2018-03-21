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Шэрон Стоун привела в восторг Сеть откровенными снимками с пляжа

Голливудская знаменитость Шэрон Стоун, совсем недавно отметившая 60-летие, продолжает показывать общественности свои формы в откровенном виде и доказывать, что возраст совсем не мешает ей смотреться привлекательно даже сегодня.

Сотрудники прессы, в очередной раз прокараулившие Стоун незаметно, сделали несколько фотографий, где звезда "Щепки" отлично проводит время на пляже в Майами в рамках нерабочего периода вместе со своим очередным возлюбленным.

Шэрон Стоун привела в восторг Сеть откровенными снимками с пляжа

После появления в Сети снимков, которые стали настоящим подарком для почитателей Шэрон, нашлось много уважающих её и правдиво мыслящих людей, отметивших, что сейчас актриса уже не может конкурировать с молодыми девушками, однако для своих лет выглядит вполне эффектно.

Некоторые фолловеры также похвалили Стоун за отсутствие страха перед появлением подобных фото в СМИ. Ни у кого нет сомнений, что прославленная американка уверенна в себе и любит своё тело таким, какое оно есть.

Спутником Шэрон, напомним, является итальянский агент Анджело Боффа, занимающийся недвижимостью и проживающий в Цюрихе. Ему 41 год. Со звездой кино мужчина встречается с недавних пор.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:39
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