В Сети появились снимки смартфона ZTE Nubia Z19

Известно, что девайс получит вырез в верхней части дисплея, при этом он будет отличаться от того, который имеется в iPhone X. Таким образом, стоит ожидать стилизацию под Essential Phone и Sharp.Что касается технических характеристик, то о них пока что нет подробной информации. Тем не менее, уже можно указать, что объем оперативной памяти составит 6 гигабайт, а на встроенном накопителе ZTE Nubia Z19 появится 64 Гб свободного пространства. Не исключается появление процессора Snapdragon 845. Возможно, кого-то это разочарует, но в конфигурации девайса может не оказаться стандартного разъема 3,5 мм.