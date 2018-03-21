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В Сети появились снимки смартфона ZTE Nubia Z19

В сети Интернет были опубликованы «живые» фотографии будущего флагманского смартфона ZTE Nubia Z19. Также эксперты отмечают, что устройство будет выделяться на фоне других производительных телефонов.

В Сети появились снимки смартфона ZTE Nubia Z19


Известно, что девайс получит вырез в верхней части дисплея, при этом он будет отличаться от того, который имеется в iPhone X. Таким образом, стоит ожидать стилизацию под Essential Phone и Sharp.

Что касается технических характеристик, то о них пока что нет подробной информации. Тем не менее, уже можно указать, что объем оперативной памяти составит 6 гигабайт, а на встроенном накопителе ZTE Nubia Z19 появится 64 Гб свободного пространства. Не исключается появление процессора Snapdragon 845. Возможно, кого-то это разочарует, но в конфигурации девайса может не оказаться стандартного разъема 3,5 мм.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30
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