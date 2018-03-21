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Саша Черно едва сдержалась, чтобы не послать маму Оганесяна

На днях прошел очередной этап конкурса «Свадьба на миллион», в котором приняли участие Иосиф Оганесян и Саша Черно.

На этот раз проверку на полиграфе прошла самая экстравагантная пара «Дома-2». Несмотря на единогласное желание зрителей видеть парочку в следующем этапе, настроение потенциальной невесты могло быть безнадежно испорчено, так как на проекте присутствовала мама Оганесяна.

Саша Черно едва сдержалась, чтобы не послать маму Оганесяна

Дело в том, что девушку возмутило, как к ней отнеслась родительница Иосифа. По мнению Александры, Репсима Оганесовна спровоцировала агрессию в свой адрес сама.

По словам Саши, участница была нежна и мила с мамой возлюбленного, и даже купила ей подарок. А в ответ выслушала множество всякой ерунды, начиная от того, что Черно не станет невестой Иосифа, и, заканчивая заявлениями, что Саша будет бить своих детей и изменять.

Стоит отметить, что девушка едва сдержалась, несмотря на свой принцип: «Каков привет - таков ответ». Девушка сама поразилась своей сдержанности, однако хейтеры отметили, что это все до поры, до времени.

Саша Черно едва сдержалась, чтобы не послать маму Оганесяна

Затем «бегемотик» сравнила свой менталитет с кавказским, и рассказала, что поступает совершенно правильно. А вот проблема этой семьи, по ее словам, в том, что Иосиф сам не оправдал ожидания родителей и теперь они срываются на ни в чем неповинной невестке сына.

«Как я считаю, просто Йося разбил родительские мечты, он последний сын, все старшие братья женаты на русских девушках. Всех их, кстати, родители так и не приняли, и они все с характером. И на Йосю были большие ставки, а тут он встретил меня», - рассказала участница телестройки.

К слову, Саша также добавила, что вместе с Оганесяном парочка задумывается о приобретении квартиры и детях.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:40
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