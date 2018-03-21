Саша Черно едва сдержалась, чтобы не послать маму Оганесяна

«Как я считаю, просто Йося разбил родительские мечты, он последний сын, все старшие братья женаты на русских девушках. Всех их, кстати, родители так и не приняли, и они все с характером. И на Йосю были большие ставки, а тут он встретил меня», - рассказала участница телестройки.

На этот раз проверку на полиграфе прошла самая экстравагантная пара «Дома-2». Несмотря на единогласное желание зрителей видеть парочку в следующем этапе, настроение потенциальной невесты могло быть безнадежно испорчено, так как на проекте присутствовала мама Оганесяна.Дело в том, что девушку возмутило, как к ней отнеслась родительница Иосифа. По мнению Александры, Репсима Оганесовна спровоцировала агрессию в свой адрес сама.По словам Саши, участница была нежна и мила с мамой возлюбленного, и даже купила ей подарок. А в ответ выслушала множество всякой ерунды, начиная от того, что Черно не станет невестой Иосифа, и, заканчивая заявлениями, что Саша будет бить своих детей и изменять.Стоит отметить, что девушка едва сдержалась, несмотря на свой принцип: «Каков привет - таков ответ». Девушка сама поразилась своей сдержанности, однако хейтеры отметили, что это все до поры, до времени.Затем «бегемотик» сравнила свой менталитет с кавказским, и рассказала, что поступает совершенно правильно. А вот проблема этой семьи, по ее словам, в том, что Иосиф сам не оправдал ожидания родителей и теперь они срываются на ни в чем неповинной невестке сына.К слову, Саша также добавила, что вместе с Оганесяном парочка задумывается о приобретении квартиры и детях.