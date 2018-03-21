Кроссовер Chevrolet Traverse появится в продаже на российском рынке этой весной

На официальном сайте Chevrolet уже опубликовали описание внедорожника Traverse для российского рынка. Габариты автомобиля составляют 5 189/1 996/1 795 мм, а расстояние между осями 3 071 мм. Багажное отделение имеет объём 651 литр, а если сложить задние сиденья, то его вместительность значительно увеличится.В подкапотном пространстве Chevrolet Traverse будет установлен атмосферный двигатель объёмом 3,6 литра производительностью 310 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с 9-ступенчатым «автоматом» и комплектуется полноприводной системой.В оснащение российской версии внедорожника входит штатная мультимедийная система, автоматическая система торможения, подогрев и вентиляция передних сидений, камера кругового видеобзора, система контроля слепых зон, система удерживания в полосе движения и датчики давления в шинах.