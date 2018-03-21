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Во время тестов был запечатлён обновлённый кроссовер Nissan Murano

В компании Nissan приступили к испытанию обновлённого кроссовера Murano. Фотошпионы запечатлели тестовый прототип на американских дорогах частично скрытый под камуфляжную плёнку. Официальная презентация новинки ожидается в конце 2018 года.

Во время тестов был запечатлён обновлённый кроссовер Nissan Murano


На опубликованных снимках видно, что рестайлинговая версия внедорожника Nissan Murano получит незначительные изменения во внешнем дизайне, а именно это новая головная оптика со светодиодными ДХО, переработанная решетка радиатора и модернизированные воздухозаборники в форме трапеции. Задние фонари и противотуманники скрывает камуфляжное покрытие, это говорит о том, что они тоже будут переработанными.

Стоит отметить, что актуальная генерация кроссовера Nissan Murano комплектуется бензиновым двигателем V6 объёмом 3,5 литра мощностью 260 лошадиных сил. Также автомобиль предлагается с гибридной силовой установкой общей производительностью 254 «лошади».

На российском рынке автомобиль Nissan Murano локальной сборки предлагается от 2 460 000 рублей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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