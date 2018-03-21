Во время тестов был запечатлён обновлённый кроссовер Nissan Murano

На опубликованных снимках видно, что рестайлинговая версия внедорожника Nissan Murano получит незначительные изменения во внешнем дизайне, а именно это новая головная оптика со светодиодными ДХО, переработанная решетка радиатора и модернизированные воздухозаборники в форме трапеции. Задние фонари и противотуманники скрывает камуфляжное покрытие, это говорит о том, что они тоже будут переработанными.Стоит отметить, что актуальная генерация кроссовера Nissan Murano комплектуется бензиновым двигателем V6 объёмом 3,5 литра мощностью 260 лошадиных сил. Также автомобиль предлагается с гибридной силовой установкой общей производительностью 254 «лошади».На российском рынке автомобиль Nissan Murano локальной сборки предлагается от 2 460 000 рублей.