В Нью-Йорке представят фастбек Volkswagen Arteon с пакетом R-Line

В заводской тюнинг-пакет для Volkswagen Arteon входит новый передний бампер с глянцевой отделкой, чёрный спойлер, новые колёсные диски диаметром 19-20 дюймов и значки R-Line, а также в салоне присутствует стильная контрастная прострочка на рулевом колесе и рычаге коробки передач.В подкапотном пространстве особых изменений не произошло, здесь по-прежнему установлен бензиновый агрегат с турбонаддувом ёмкостью 2,0 литра мощностью 280 лошадиных сил. Комплектуется силовая установка 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, привод может быть передним и полным.Дебют фастбека Volkswagen Arteon состоялся в 2017 году, в модельном ряду производителя данная модель заменила Passat CC, на российском рынке автомобиль не продаётся.