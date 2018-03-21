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В Нью-Йорке представят фастбек Volkswagen Arteon с пакетом R-Line

Автоконцерн Volkswagen представит в Нью-Йорке фастбек Arteon с пакетом R-Line, за счёт которого автомобиль получил более спортивный дизайн.

В Нью-Йорке представят фастбек Volkswagen Arteon с пакетом R-Line


В заводской тюнинг-пакет для Volkswagen Arteon входит новый передний бампер с глянцевой отделкой, чёрный спойлер, новые колёсные диски диаметром 19-20 дюймов и значки R-Line, а также в салоне присутствует стильная контрастная прострочка на рулевом колесе и рычаге коробки передач.

В подкапотном пространстве особых изменений не произошло, здесь по-прежнему установлен бензиновый агрегат с турбонаддувом ёмкостью 2,0 литра мощностью 280 лошадиных сил. Комплектуется силовая установка 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, привод может быть передним и полным.

Дебют фастбека Volkswagen Arteon состоялся в 2017 году, в модельном ряду производителя данная модель заменила Passat CC, на российском рынке автомобиль не продаётся.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
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