АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

В Интернете появились фото поправившейся до неузнаваемости Селены Гомес

Фанаты Селены Гомес были в шоке, увидев располневшую до неузнаваемости свою любимицу.

В Интернете появились фото поправившейся до неузнаваемости Селены Гомес


Поклонники Селены Гомес, которой 25 лет были очень удивлены, когда увидели свежие фотоснимки своей любимицы, ведь фигура исполнительницы на фото смотрелась неожиданно пышной. Но еще некоторое время назад Гомес всем демонстрировала свою осиную талию.

Папарацци сфотографировали Селену во время отдыха, когда она каталась на яхте с подружками у берегов Австралии. Репортеры засняли артистку, когда она загорала в маленьком купальном костюме. Фанаты певицы отметили, что от ее подтянутого живота ничего не осталось.

В Интернете появились фото поправившейся до неузнаваемости Селены Гомес


Некоторые предположили, что после расставания с Джастином Бибером она решила заесть свой стресс калорийными лакомствами. Также появилась информация, что мать девушки – Мэнди была против, чтобы возобновились отношения ее дочки с Бибером, и поэтому регулярно оказывала на нее давление.

У мамы якобы произошел нервный срыв на этой почве. Мэнди без конца внушала Селене, что Джастин обязательно бросит ее и таким образом разобьет ей сердце вновь. В конце концов, у Гомес сдали нервы, и она сама приняла решение расстаться с Бибером. Стоит напомнить, что отношения бывших влюбленных длились около трех лет.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
IBM определила основное направление развития
Новый рекордный SSD с 100 Тб памяти уже
GIGABYTE оснастила процессором Intel Gemini Lake
Рената Литвинова поделилась трогательными
Специалисты создали контролируемых магнитным
В Интернете появились фото поправившейся до
Создателем The Sims разрабатывается новая
Зрители «Дома-2» считают, что Марго Овсянникова
Ведущая Ольга Орлова заставила Леру Голд провести
Актриса Анна Хилькевич примерила весенний образ
Лена Миро поведала о личной жизни Ксении Собчак
Лена Миро пожалела несчастного наследника Ксении
Ученые определили из чего состоит феромон
Яна Поплавская рассказала, что сын уговорил её
Сотрудники МГУ после открытия новой черной дыры
В РФ появился обновленный ультрабук Lenovo
Министр юстиции Украины: По решению суда Украина
Ученые: Синдром хронической усталости возникает
Китайские ученые нашли в гробнице бутылку с
Эфирное масло лаванды уничтожает штаммы
Биткоин слабо дорожает на комментариях главы
В Москве во время досмотра мужчина с ножом напал
Египетские 3000-летние иероглифы доказали
В Норвегии Сильви Листхеуг ушла в отставку из-за
Первую партию Redmi Note 5 раскупили в Китае за
Очевидец снял на видео битву НЛО над аномальной
Археологи выяснили, что древние майя торговали
Анна Седокова опубликовала свой танец на пилоне
Дефицит воды к 2050 году затронет 5,7 миллиардов
Сотрудники Росатома создали комплекс по выявлению
Просмотреть все новости