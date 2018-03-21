В Интернете появились фото поправившейся до неузнаваемости Селены Гомес

Поклонники Селены Гомес, которой 25 лет были очень удивлены, когда увидели свежие фотоснимки своей любимицы, ведь фигура исполнительницы на фото смотрелась неожиданно пышной. Но еще некоторое время назад Гомес всем демонстрировала свою осиную талию.Папарацци сфотографировали Селену во время отдыха, когда она каталась на яхте с подружками у берегов Австралии. Репортеры засняли артистку, когда она загорала в маленьком купальном костюме. Фанаты певицы отметили, что от ее подтянутого живота ничего не осталось.Некоторые предположили, что после расставания с Джастином Бибером она решила заесть свой стресс калорийными лакомствами. Также появилась информация, что мать девушки – Мэнди была против, чтобы возобновились отношения ее дочки с Бибером, и поэтому регулярно оказывала на нее давление.У мамы якобы произошел нервный срыв на этой почве. Мэнди без конца внушала Селене, что Джастин обязательно бросит ее и таким образом разобьет ей сердце вновь. В конце концов, у Гомес сдали нервы, и она сама приняла решение расстаться с Бибером. Стоит напомнить, что отношения бывших влюбленных длились около трех лет.