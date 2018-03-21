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Зрители «Дома-2» считают, что Марго Овсянникова злоупотребляет алкогольными напитками

Телезрители сошлись во мнении, что Маргарита Овсянникова злоупотребляет горячительными напитками.

Зрители «Дома-2» считают, что Марго Овсянникова злоупотребляет алкогольными напитками


Некоторое время назад участники реалити-шоу с размахом отправили Валерия Блюменкранца в Москву. На данном мероприятии отличились Маргарита Овсянникова и Саша Шева, которые достаточно выпили и начали танцевать тверк.

Но неизвестно чем все это закончилось, если бы девушки еще пару часов посидели в баре, поскольку Антон Шоку почти в бессознательном состоянии отнес девушку домой. Стоит добавить, что ранее Марго также могла станцевать развязные танцы и под действием горячительных напитков навязывала свое общество свободным парням.

Сейчас ситуация усугубилась и Овсянникова не выпускает бокал с алкогольным напитком из рук. Теперь телезрители поняли, почему девушка имеет такой внешний вид по утрам: опухшее лицо, реакция становится замедленной, а речь неразборчивой. Она систематически употребляет спиртные напитки, но только не ясно для чего.

Возможно от скуки, а может просто потому, что у нее нет чувства меры, и отсутствует сила воли. Стоит добавить, что любовь к алкоголю, который в неограниченном количестве всем доступен время от времени проявляется практически у всех участников телепроекта.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:57
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