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Ученые не нашли в причинах таяния ледников следов воздействия углекислого газа

Как определили ученые Бременского университета, не существует связи между показателями по выбросу парниковых газов и характеристиками скорости таяния ледников. С помощью подобных мер возможно только незначительно улучшить текущую ситуацию.

Уже прошло целое столетие после обострения ситуации, когда под воздействием выбросов углекислого газа начали таять Гренландский и Антарктический ледяные щиты. Человечество начинает осознавать, что попытки сокращения в атмосфере парниковых газов, уже не повлияют на запущенный природный процесс. Данные заявления уверенно высказываются специалистами из Бременского университета.
Ученые не нашли в причинах таяния ледников следов воздействия углекислого газа


На основании проведенных исследований ученые выяснили, чтобы оптимизировать сложившуюся ситуацию, необходимо довести уровень промышленности до состояния, которому она соответствовала в средине XIX века, что не достижимо и невозможно.

Но есть и уверенность научного мира, что возможность заставить медленнее таять ледники все-таки существует. Но пока, все прогнозы от специалистов не оптимистичны. Гренландскому леднику грозит возможность растаять уже по истечение 30 лет.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:00
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