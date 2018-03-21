Ученые не нашли в причинах таяния ледников следов воздействия углекислого газа

Уже прошло целое столетие после обострения ситуации, когда под воздействием выбросов углекислого газа начали таять Гренландский и Антарктический ледяные щиты. Человечество начинает осознавать, что попытки сокращения в атмосфере парниковых газов, уже не повлияют на запущенный природный процесс. Данные заявления уверенно высказываются специалистами из Бременского университета.На основании проведенных исследований ученые выяснили, чтобы оптимизировать сложившуюся ситуацию, необходимо довести уровень промышленности до состояния, которому она соответствовала в средине XIX века, что не достижимо и невозможно.Но есть и уверенность научного мира, что возможность заставить медленнее таять ледники все-таки существует. Но пока, все прогнозы от специалистов не оптимистичны. Гренландскому леднику грозит возможность растаять уже по истечение 30 лет.