Ведущая Ольга Орлова заставила Леру Голд провести время с Артемом Сорокой

Телезрители скандального реалити-шоу «Дома-2», уже в который раз были возмущены принятым решением Ольги Орловой. В последних эфирах телеведущая "приговорила" Леру Голд провести несколько часов с Артемом Сорокой в закрытом пространстве.Но новенькой участнице совсем не нравятся его ухаживания, и она предпочла бы отправиться в Москву, чем иметь какие-то отношения с этим молодым человеком. Одна из зрительниц написала, что она представляет как неприятно Лере его прикосновения, тем более, что появилась информация о том, что от него дурно пахнет.Стоит отметить, что Ольга Орлова наказала свиданием Голд за то, что по ее мнению она несправедливо обидела Балинскую Анастасию, хотя с этим фактом поклонники телестройки совершенно не согласны. Таким образом, ведущая наказала не зачинщицу, а Леру, которой чудом повезло, что кокос не разбил ей голову.Телезрители проекта очень возмущены данным решением телеведущей и не согласны с ним, поскольку необходимо было наказать постоянную драчунью Гогеншу, а не новенькую участницу Леру Голд.