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Ведущая Ольга Орлова заставила Леру Голд провести время с Артемом Сорокой

Телеведущая Ольга Орлова приняла решение наказать Леру Голд свиданием с Артемом Сорокой, которое, по мнению зрителей совершенно не справедливо.

Ведущая Ольга Орлова заставила Леру Голд провести время с Артемом Сорокой


Телезрители скандального реалити-шоу «Дома-2», уже в который раз были возмущены принятым решением Ольги Орловой. В последних эфирах телеведущая "приговорила" Леру Голд провести несколько часов с Артемом Сорокой в закрытом пространстве.

Но новенькой участнице совсем не нравятся его ухаживания, и она предпочла бы отправиться в Москву, чем иметь какие-то отношения с этим молодым человеком. Одна из зрительниц написала, что она представляет как неприятно Лере его прикосновения, тем более, что появилась информация о том, что от него дурно пахнет.

Стоит отметить, что Ольга Орлова наказала свиданием Голд за то, что по ее мнению она несправедливо обидела Балинскую Анастасию, хотя с этим фактом поклонники телестройки совершенно не согласны. Таким образом, ведущая наказала не зачинщицу, а Леру, которой чудом повезло, что кокос не разбил ей голову.

Телезрители проекта очень возмущены данным решением телеведущей и не согласны с ним, поскольку необходимо было наказать постоянную драчунью Гогеншу, а не новенькую участницу Леру Голд.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:48
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