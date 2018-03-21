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Футболист Александр Самедов в третий раз станет папой

Супруга футболиста полузащитника Александра Самедова беременна в третий раз.

Футболист Александр Самедов в третий раз станет папой


Супруга Александра Самедова полузащитника «Спартака» на сносях, такие сведения появились в СМИ. Папа футболист уже растит сыновей. Самедов проводит с детьми все свободное время. В Instagram аккаунте футболист регулярно выставляет снимки со своим чадом. Информация о беременности супруги официально не подтверждена, но подписчики спортсмена неоднократно обсуждают это в комментариях поздравляя отца с радостным событием.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:20
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