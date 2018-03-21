В Ираке нашли самый древний шумерский порт

Руководители раскопок рассказали, что найденный порт являлся искусственной акваторией, которая находилась в центре большого земляного вала. Порт был соединен с городом двумя входами, которые видны даже на фотографиях со спутника, созданных компанией Google.Археологи рассказали, что этот порт является самым древним на территории Ирака. «Эта находка станет основой для написания новой темы в истории Месопотамии. Кроме того, этот порт сможет стать основой для опровержения мифа о том, что города Месопотамии окружали только поля и ирригационные места», - добавили археологи. Более подробно о находках во время раскопок археологи расскажут на презентации в Риме 21 марта.