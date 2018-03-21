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В Ираке нашли самый древний шумерский порт

Археологи из Ирана и Италии во время раскопок на юго-востоке Ирана нашли порт, который был построен 3 тыс. лет до нашей эры. В ходе исследования стало известно, что это порт принадлежал шумерскому народу. Размер порта сопоставим с 12 олимпийскими бассейнами.

Руководители раскопок рассказали, что найденный порт являлся искусственной акваторией, которая находилась в центре большого земляного вала. Порт был соединен с городом двумя входами, которые видны даже на фотографиях со спутника, созданных компанией Google.
В Ираке нашли самый древний шумерский порт

Археологи рассказали, что этот порт является самым древним на территории Ирака. «Эта находка станет основой для написания новой темы в истории Месопотамии. Кроме того, этот порт сможет стать основой для опровержения мифа о том, что города Месопотамии окружали только поля и ирригационные места», - добавили археологи. Более подробно о находках во время раскопок археологи расскажут на презентации в Риме 21 марта.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:10
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