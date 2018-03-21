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Георгий Мартиросян рассказал о любовнице Абдулова

Георгий Мартиросян рассказал о любовнице Абдулова Ларисе Штейнман.

Георгий Мартиросян рассказал о любовнице Абдулова


Один из товарищей актера Александра Абдулова Георгий Мартиросян поделился с журналистами информацией о любовнице друга. Ею стала журналистка Лариса Штейнман. По словам женщины, их отношениям пришел конец после угроз общих приятелей, и она уехала во Францию. Мартиросян заявил, что о романе Абдулова знал достаточно давно. Штейнман сообщила о любовной связи с актером на проверке полиграфом.

Также журналистка призналась, что ее дочь от Абдулова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:30
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