Георгий Мартиросян рассказал о любовнице Абдулова

Один из товарищей актера Александра Абдулова Георгий Мартиросян поделился с журналистами информацией о любовнице друга. Ею стала журналистка Лариса Штейнман. По словам женщины, их отношениям пришел конец после угроз общих приятелей, и она уехала во Францию. Мартиросян заявил, что о романе Абдулова знал достаточно давно. Штейнман сообщила о любовной связи с актером на проверке полиграфом.Также журналистка призналась, что ее дочь от Абдулова.