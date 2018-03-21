В Google Play теперь можно опробовать игру без установки

Разработчики Google Play улучшили технологию Instant Apps и озвучили названия совместимых с ней игр. Такая новинка позволяет открыть игры и приложения без скачивания на свой смартфон. Основная задача технологии состоит в том, чтобы каждый смог протестировать приложение и понять необходимо ли ее устанавливать. Изначально Google Play рассказала о Instant Apps еще два года назад, в прошлом году появились первые игры с возможностью запуска без скачивания. На данный момент в Play Market есть немного приложений с такой функцией.На собрании разработчики поделились списком игр без необходимости скачивания. Стоит отметить, что разработчики Google Play усовершенствовали свой магазин. Обновился дизайн магазина и скриншоты.