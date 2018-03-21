АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 71.23 USD 57.70
Курс валют на 21.03.2018

В Google Play теперь можно опробовать игру без установки

В Google Play стало возможно опробовать игры без установки на смартфон.

В Google Play теперь можно опробовать игру без установки


Разработчики Google Play улучшили технологию Instant Apps и озвучили названия совместимых с ней игр. Такая новинка позволяет открыть игры и приложения без скачивания на свой смартфон. Основная задача технологии состоит в том, чтобы каждый смог протестировать приложение и понять необходимо ли ее устанавливать. Изначально Google Play рассказала о Instant Apps еще два года назад, в прошлом году появились первые игры с возможностью запуска без скачивания. На данный момент в Play Market есть немного приложений с такой функцией.

На собрании разработчики поделились списком игр без необходимости скачивания. Стоит отметить, что разработчики Google Play усовершенствовали свой магазин. Обновился дизайн магазина и скриншоты.
Технологии
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 08:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые научили дрожжи охмелять пиво
Ольга Бузова с Михаилом Галустяном разыгрывают
Шэрон Стоун привела в восторг Сеть откровенными
Георгий Мартиросян рассказал о любовнице Абдулова
Футболист Александр Самедов в третий раз станет
В Ираке нашли самый древний шумерский порт
Биологи нашли причину раннего старения у детей
В Google Play теперь можно опробовать игру без
Саша Черно едва сдержалась, чтобы не послать маму
Представлили смартфон Huawei P20 Lite
Ученые создали кепку для обмана системы
Илья Яббаров очередной раз оскорбил Ольгу
IBM определила основное направление развития
Новый рекордный SSD с 100 Тб памяти уже
GIGABYTE оснастила процессором Intel Gemini Lake
Рената Литвинова поделилась трогательными
Специалисты создали контролируемых магнитным
В Интернете появились фото поправившейся до
Создателем The Sims разрабатывается новая
Зрители «Дома-2» считают, что Марго Овсянникова
Ведущая Ольга Орлова заставила Леру Голд провести
Актриса Анна Хилькевич примерила весенний образ
Лена Миро поведала о личной жизни Ксении Собчак
Лена Миро пожалела несчастного наследника Ксении
Ученые определили из чего состоит феромон
Яна Поплавская рассказала, что сын уговорил её
Сотрудники МГУ после открытия новой черной дыры
В РФ появился обновленный ультрабук Lenovo
Министр юстиции Украины: По решению суда Украина
Ученые: Синдром хронической усталости возникает
Просмотреть все новости