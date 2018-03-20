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Прирост активов «Россельхозбанка» по состоянию на 31 декабря 2017 составил 17,3 процента

По результатам 2017 года «Россельхозбанк» сумел продемонстрировал стабильно положительные показатели финансовой деятельности, тем самым осуществив рост количества выданных кредитов. Таким образом, общая сумма кредитного портфеля на данный момент составляет порядка двух триллионов рублей.

На фоне стремительной популярности банковских услуг «Россельхозбанк» сумел увеличить портфель кредитов примерно на 8,9 процентов, чего не удавалось за длительное время. Активно прослеживается рост как по обслуживанию и выдаче кредитов как юридическим лицам, так и физическим. Кроме того, по состоянию на конец 2017 года банк сумел увеличить собственные активно на 17,3 процентов, что составляется более 2,8 триллионов рублей.

Прирост активов «Россельхозбанка» по состоянию на 31 декабря 2017 составил 17,3 процента


Аналитики эксперты в банковской сфере объясняют данные успехи эффективной работой менеджмента, который сумел направить деятельность в нужное русло, получив достойный результат. Несмотря на то, что банковский сектор в прошлом году не смог похвастаться стремительными успехами, однако «Россельхозбанку» удалось преодолеть темпы роста рынка, указав на правильность политики, сообщает «Лента.ру».

Еще одним достоинством банка является увеличение на 40 процентов общего объема депозитов и вкладов, что является подтверждением высокого доверия клиентов к данной организации, совершающей важные шаги по усилению активности на всем рынке.
Экономика
Добавил: maxran Сегодня, 22:12
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