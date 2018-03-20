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Жители Воркуты запечатлели на камеры появление НЛО в виде огней

“ВКонтакте” опубликовано видео, сделанное очевидцами события из Воркуты. Жители города запечатлели на камеры появление НЛО в виде огней, поразившего их необычными бликами.

Жители Воркуты запечатлели на камеры появление НЛО в виде огней


Население Коми активно обсуждает визит внеземных гостей, а также сюжет уже собрал 1000 лайков вместе с комментариями зрителей. В нем хорошо видны точки, излучающие свечение, после чего многие люди стали высказывать свои мысли по такому поводу. Скептики упомянули о китайских фонариках, но они не могут давать такие сигналы в ночном небе.



Юзеры начали сравнивать их с ракетами и другими земными технологиями, но так и не смогли логически объяснить необычное зрелище. Перед такими события НЛО в виде черного кольца напугал красноярцев, а исследователи предположили, что гуманоиды показывают, таким образом, свою агрессию.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:21
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