Жители Воркуты запечатлели на камеры появление НЛО в виде огней

Население Коми активно обсуждает визит внеземных гостей, а также сюжет уже собрал 1000 лайков вместе с комментариями зрителей. В нем хорошо видны точки, излучающие свечение, после чего многие люди стали высказывать свои мысли по такому поводу. Скептики упомянули о китайских фонариках, но они не могут давать такие сигналы в ночном небе.Юзеры начали сравнивать их с ракетами и другими земными технологиями, но так и не смогли логически объяснить необычное зрелище. Перед такими события НЛО в виде черного кольца напугал красноярцев, а исследователи предположили, что гуманоиды показывают, таким образом, свою агрессию.