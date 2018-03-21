Яна Поплавская рассказала, что сын уговорил её сделать пирсинг

Поплавская в колонке затронула тему, которой боятся все родители - это желание детей сделать пирсинг или тату. В семье актрисы всё началось с того, что сын Клим придя со школы, заявил, что маме надо обязательно проколоть пупок. Он привёл артистку в салон, а также во время прокола держал маму за руку. Через некоторое время старший сын заявил, что хочет проколоть ухо. Поплавская не запрещала это делать, однако через некоторое время и младший сын принял решение подражать старшему брату.Также артистка написала, что в 20 лет Клим на спине сделал тату - портрет матери. Младший наследник в честь четырнадцатилетия попросил разрешения набить татуировку феникса на руке. Яна рассказала сыновьям, что через некоторое время им это надоест, а также будет трудно устроиться на приличную работу.