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Яна Поплавская рассказала, что сын уговорил её сделать пирсинг

Яна Поплавская ещё не может поверить, что Клим, будучи пятиклассником, так убедительно рассказывал о пирсинге, что звезда решила попробовать тренд на себе.

Яна Поплавская рассказала, что сын уговорил её сделать пирсинг

Поплавская в колонке затронула тему, которой боятся все родители - это желание детей сделать пирсинг или тату. В семье актрисы всё началось с того, что сын Клим придя со школы, заявил, что маме надо обязательно проколоть пупок. Он привёл артистку в салон, а также во время прокола держал маму за руку. Через некоторое время старший сын заявил, что хочет проколоть ухо. Поплавская не запрещала это делать, однако через некоторое время и младший сын принял решение подражать старшему брату.

Также артистка написала, что в 20 лет Клим на спине сделал тату - портрет матери. Младший наследник в честь четырнадцатилетия попросил разрешения набить татуировку феникса на руке. Яна рассказала сыновьям, что через некоторое время им это надоест, а также будет трудно устроиться на приличную работу.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:15
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