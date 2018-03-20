В Уэльсе разбился самолет британских королевских ВВС

Пока стало известно, что на его борту были два человека, но информация об их судьбе не поступала. Ведомство получило сообщение с базы ВВС Вэлли, где числился воздушный транспорт. Пока сотрудники занимаются расследованием инцидента и считают неуместным сообщать информацию представителям прессы до получения результатов.Свидетели события рассказали, что перед крушением самолет взорвался в воздухе. После этого в небе был замечен парашют, а сейчас на территории находится вертолет с медиками.