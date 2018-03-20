Врачи сделали сестре Ольги Бузовой новую улыбку

По ее словам, чтобы поддерживать естественную красоту зубов Анна обращается к уже проверенному профессионалу. В своем микроблоге Instagram Бузова-младшая опубликовала новый пост, в котором девушка позирует в кабинете стоматолога, где ей сделали новую улыбку.В комментарии к своей публикации девушка сообщила о том, что очень благодарна специалисту, к которому она нередко наведывается на приём. Также Анна отметила профессионализм всех работников клиники, и порекомендовала её своим подписчикам, желающим обзавестись шикарной улыбкой.Стоит отметить, что поклонники Бузовой подчеркнули, что далеко не всем людям по карману такие услуги столичных стоматологов. Однако многие пользователи Сети посчитали, что Анна подаёт хороший пример для своих многочисленных поклонников, так как родиться со здоровым и красивым телом недостаточно, ведь за своим организмом необходим соответствующий уход.