Фанаты заявили, что Анастасия Волочкова изменилась ради любовника

Длительное время фанаты Анастасии Волочковой не принимали выбор балерины, при этом всячески критиковали нового любовника звезды. Но в этот раз подписчики, увидев кардинальные изменения, считают, что вспыльчивость танцовщицы ушла из-за Михаила.Стоит напомнить, что раньше знаменитость практически всегда общалась в грубой форме с хейтерами в Instagram. Фанаты в комментариях сказали, что Настя очень изменилась под влиянием нового бойфренда. Подписчики сказали, что в последнее время в аккаунте балерины появляются только позитивные и теплые публикации. Также фолловеры заявили, что Анастасия с Михаилом просто замечательная и красивая пара.